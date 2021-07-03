Hakkari'de sivrisineklere karşı kanal sisleme çalışması

Hakkari Belediyesi, sivrisinek ve karasinekler gibi vektörlerin üremesini engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halk sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vektörlerin barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması başlattı. Şehir merkezinde haşere ile mücadele eden belediye ekipleri, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Kent merkezinde bulunan tüm sokaklarda rögar kapaklarında sisleme çalışması yapan ekipler tarafından ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların yaz mevsimine sağlıklı ve rahat girmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecekleri ifade ettiler.