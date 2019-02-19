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Hakkari'de ‘Siyer Sınavı'na yoğun ilgi

Hakkari’de Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O’nu Oku, O’nu Yaşa" sloganıyla düzenlenen umre ve bin bir çeşit ödüllü ‘Siyer Sınavı’ yoğun ilgi gördü.

Hakkari'de Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla düzenlenen umre ve bin bir çeşit ödüllü ‘Siyer Sınavı' yoğun ilgi gördü.


Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her yıl Türkiye genelinde "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla düzenlenen ve yüz binlerce kişinin katıldığı Siyer Sınavı, heyecanı Hakkari'de de yaşandı. Peygamber Sevdalıları Vakfı Hakkari Şubesi tarafında yapılan açıklamada, “O'nu Oku O'nu Yaşa” temasıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen umre ve bin bir çeşit ödülü sınavın yoğun katılımla gerçekleştirildiği belirtilerek, “Hakkari merkez ve ilçelerinde birçok noktada yapılan sınava bin 500 kişi başvurdu. Sınav, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen okullarda yapılan, erkek ve bayanlar ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda aynı anda yapıldı. Umre ve bin bir çeşit ödüllü sınava, Hakkari'de yoğun katılım sağlandı” denildi.

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