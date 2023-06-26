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Hakkari'de sokak hayvanları için sakatat bırakıldı

Hakkari’de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına sakatat bırakıldı.

Hakkari'de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına sakatat bırakıldı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van karayolu Erziki mevkii ile kentin birçok noktasına kasaplardan sakatat ve fırınlardan toplanan bayat ekmek bıraktı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Kliniğimizde bulunan hasta kedi ve köpeklerin günlük bakımları ve tedavileri aralıksız devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hakkari-Van karayolu ile Çukurca-Hakkari karayolunda bulunan can dostlara yiyecek bıraktık. Temennimiz odur ki, bütün insanlar duyarlı olsun, sokaktaki hayvanları unutmasın. Beslenme çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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