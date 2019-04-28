Hakkari'de sokak hayvanları için yemleme çalışması

Hakkari Belediyesi, günlük hayatın doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Kentteki sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması, aşılama, kayıt altına alma ve yemleme çalışmalarıyla gündeme geleni Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Hakkari'de aç kalan sokak hayvanları için kentin değişik noktalarına yem bırakan belediye ekipleri, yanlarına gelen hayvanları ise kendi elleriyle beslediler. Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan şehir çöplüğü bölgesindeki başıboş köpeklere de yem bırakan veteriner ekipleri, hasta olan hayvanları ise sağlık taramasından geçirdi.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, bundan sonra da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Hakkari-Çukurca karayolundaki başıboş köpeklere belediye ekiplerinin sahip çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar ise, bu özverili çalışmalardan dolayı veteriner ekiplerine teşekkür ettiler.