Hakkari'de sokak hayvanları unutulmadı

Kentin değişik noktalarında dezenfekte çalışmalarını yürüten veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, başıboş köpeklerin bulunduğu barınakları da dezenfekte ederek yiyecek bıraktı. Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan hayvan barınaklarını dezenfekte eden veteriner ekipleri, hayvanlarla da yakında ilgilendiler. Başıboş köpeklere yiyecek bırakan veteriner ekipleri, rutin olarak bu çalışmaları sürdürdüklerini belirttiler.