Hakkari'de sokak hayvanlarına şefkat eli

Korona virüsle mücadele etmek amacıyla alınan bir dizi tedbirin sokak ve barınaklarda yaşayan hayvanları olumsuz etkilememesi amacıyla belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yiyecek bulmakta zorlanacağı düşünülen hayvanların aç kalmaması için besleme faaliyetlerini devam ettiren ekipler, kentin çeşitli noktalarda kedi ve köpek maması, kıyma ve ekmekle hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğü bölgesindeki barınaklarda kalan sokak hayvanlarını beslenme çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor.