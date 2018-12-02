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Hakkari'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için harekete geçti.


Hakkari Belediyesi, günlük hayatın doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Kentteki sokak köpeklerine yönelik sağlık taraması, aşılama, kayıt altına alma ve yemleme çalışmaları ile gündeme gelen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gruplar halinde yaşayan ve aralarında yavru köpeklerin de bulunduğu sokak hayvanları için çalışma başlattı.


Kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mezra yollarının kapandığı Hakkari'de aç kalan sokak hayvanları için kentin değişik noktalarına yem bırakan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yanlarına gelen hayvanları ise kendi elleri ile beslediler.


Hakkari Belediyesi yetkilileri, bundan sonra da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini ifade ederken, birçok vatandaş ise belediyenin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

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