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Hakkari'de sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Hakkari’deki kırsal kesimlerindeki bölgelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Hakkari'deki kırsal kesimlerindeki bölgelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları unutmadı. Yaz ve kış aylarında can dostları yalnız bırakmayan Hakkari Belediyesi, hayvanları beslemeye devam ediyor. Kent merkezinden 35 kilometre mesafede bulunan şehir çöplüğü ile kırsal kesimde barınan can dostlara belediye ekipleri tarafından yiyecek bıraktı. Can dostları kendi elleriyle büyük bir özenle besleyen belediye ekipleri, düzenli bir şekilde beslenme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.

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