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Hakkari'de sokak kedisi donarak öldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir sokak kedisi aşırı soğuklar nedeniyle donarak öldü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir sokak kedisi aşırı soğuklar nedeniyle donarak öldü.


Cumhuriyet Mahallesi'nde dershaneden çıkıp evine giden Erdinç Düzen adlı öğrenci yol kenarında hareketsiz duran bir kediyi fark etti. Yanına yaklaştığında kedinin soğuktan donarak öldüğünü gören Düzen, kedinin başından bir süre ayrılmadı. Erdinç Düzen, okuldan evine giderken kediyi fark ettiğini söyleyerek, “Yolun başında bir kedi gördüm. Korktuğu için mi kaçmıyor dedim. Fakat yaklaştığım zaman kedinin donarak telef olduğu fark ettim çok üzüldüm. Yetkililerin sokak hayvanları için devreye girmesini istiyorum” dedi.

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