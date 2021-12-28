Hakkari'de ‘Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) İl Başkanı Faruk Işık arasında ‘Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Vali Akbıyık, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) yetkilileriyle Sosyal Denge Sözleşmesini (SDS) imzalayarak hayırlı olmasını temenni etti.

BEM-BİR-SEN İl Başkanı Faruk Işık ve BEM-BİR-SEN Hakkari Belediyesi İşyeri Temsilcisi Mustafa Ülvi Akın, Hakkari Belediye Başkanlığı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği çalışanlarını kapsayan Sosyal Destek Sözleşmesini (SDS) en yüksek tavanda imzaladıklarını ve bunun için de Vali Akbıyık ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.