Hakkari'de su arızalarıyla mücadele çalışması

Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari'de meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle arızalanan içme suyu şebekelerinin onarımları devam ediyor. Belediye ekipleri, soğuk havaya aldırış etmeden arızalanın içme suyu şebekelerini bir an önce onarmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, meydana gelen yağışların altyapıya zarar verdiğini belirterek, kentin susuz kalmaması için su şebekelerine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.