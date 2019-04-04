İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari'de su arızalarıyla mücadele çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından arızalanan içme suyu şebekleri bir bir onarılıyor.


Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari'de meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle arızalanan içme suyu şebekelerinin onarımları devam ediyor. Belediye ekipleri, soğuk havaya aldırış etmeden arızalanın içme suyu şebekelerini bir an önce onarmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Belediye yetkilileri, meydana gelen yağışların altyapıya zarar verdiğini belirterek, kentin susuz kalmaması için su şebekelerine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.