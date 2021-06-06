Hakkari'de su depoları temizlendi

Hakkari'de içme suyu ihtiyacını karşılayan su depoları ekipler tarafından temizlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine harekete geçen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Tunç'un başında bulunduğu ekip, merkez ve mahallelerdeki içme suyu aktarımını sağlayan ana depolardaki suyu boşaltıp gerekli temizliği yaptıktan sonra yeniden su aktarımı sağladı. Virüs ve salgın mikroplara karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği Hakkari'de, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tüm depolar büyük bir titizlikle temizlendi.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan su depolarının belirli aralıklarla temizlendiğini belirten Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Tunç, kent genelindeki tüm depoların temizlendiğini belirterek, “Rutin olarak her ay depolarımız ekiplerimizce temizlenmekte olup, halkımızın daha sağlıklı su alabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.