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Hakkari'de su şebekeleri arıza çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından kentin değişik mahallelerinde başlattığı su şebekesi arıza çalışmaları devam ediyor.


Meydana gelen yağışlar sonrası kentin birçok noktasında arızalanan içme suyu şebekeleri belediye ekiplerinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucu yeniden onarılıyor. Hakkari'nin Biçer Mahallesi Otogar Altında meydana gelen içme suyu şebekesi belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Zor şartlar altında çalışan belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

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