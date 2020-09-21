Hakkari'de susam hasadı başladı

Hakkari'de sonbaharın gelmesiyle beraber çiftçilerin susam hasadı başladı.

Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar yaz aylarında ektikleri susamları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle hasat etmeye başladı. Köyde yaşayan gençler imece usulü ile hasadını gerçekleştirdikleri susamları 400 yıllık tarihi su değirmeninde öğüttükten sonra tahine çeviriyor. Engebeli arazi ve yüksek dağlarla çevrili olan, verimli topraklarında nar, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca'da, geleneksel yöntemlerle üretilen susamlardan elde edilen tahin ise yurt içi ve yurt dışına satışa sunuluyor. Ailesine ait tarlada hasat yapan Ziraat Mühendisi Hamdi Kılıç, imece usulü başladıkları susam hasadının belli aşamalardan geçtiğini ifade etti.

Bölgenin Akdeniz iklimi ile uyumlu olduğunu belirten Kılıç, susam, maş fasulyesi, pirinç, incir gibi birçok ürün yetiştirdiklerini kaydetti. Kılıç, “Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde ikamet ediyoruz. Eylül ayı itibarıyla susam hasadına başladık. Meşhur Çukurca tahinini ortaya çıkaran susamların hasadını yapıyoruz. Hasadı yapılana kadar susamlar belli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalar haziran başlarında ekilip belirli aralıklarla sulanması sonucu 4-5 sulama sonucunda susamlarımızın içi siyahlaşıp olgunlaşana kadar sürekli bir bakımdan geçmektedir. İklim koşullarımız, ulaşımımız engebeli olduğundan dolayı her türlü ekimi hasadına kadar elle yapıp elle biçmekteyiz. Bu yüzden işimiz oldukça zahmetlidir. Arkamda gördüğünüz bahçe bize aittir. Burada susam üretimi, maş fasulyesi, pirinç üretimi, incir gibi birçok ürün yetiştirmekteyiz. Bölgemiz Akdeniz iklimine uygundur. Susamımızın hasadını yaptıktan sonra kurutmaya bırakıyoruz. Bir iki haftalık kurutma sürecine bırakıyoruz. Gördüğünüz şekilde hem sabah hem de öğleden sonra güneş alacak şekilde kurutmaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra susamlarımızı elle çırpıyoruz. Susamlar dökülüp temizlenme aşamasına gelsin diye. Daha sonra taş değirmenlerimizde öğüterek tahin yapıyoruz” diye konuştu.