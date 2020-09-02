Hakkari'de tahrip olan yollar asfaltlanıyor

Hakkâri'de doğalgaz hattı döşemesinin ardından tahrip olan yollarda asfalt çalışması başlatıldı.

Hakkari Belediyesi, Yeni ve Gazi mahallelerinde yürütülen doğalgaz çalışmalarının ardından bozulan yolları asfaltlamaya başladı. Şu anki tahribatlar yüzünden vatandaşın gösterdiği anlayış için teşekkür eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, en kısa zamanda vatandaşların konforlu ve modern yollara kavuşturacağını ifade etti.