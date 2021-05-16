Hakkari'de tam kapanma süreci fırsata dönüştürüldü

Şube Şefliği ekipleri, tam kapanma dönemini fırsata dönüştürerek kentin cadde ve sokaklarını pırıl pırıl yaptılar.

Tam kapanma sürecini fırsat bilen belediye ve karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma seferberliği başlattı. Çevre yolunda başlatılan temizlik çalışmaları, Hakkari-Van karayolundaki Tekser mevkiİne kadar devam etti. Ellerine fırça, süpürge ve kürek alan ekipler, cadde ve refüj kenarlarını çöp ve topraktan arındırarak, yolları tazyikli suyla yıkadılar.

Temiz bir Hakkari için yola çıktıklarını ifade eden belediye ekipleri, bu çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söylediler.