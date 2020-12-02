Hakkari'de tandır fırınları denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, vatandaşların temel besin maddesi olan ekmeğin üretildiği fırınları periyodik olarak denetliyor. Ekipler, Hakkari'de hizmet veren lavaş tandır fırın işletmelerinde yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, maske, sosyal mesafe, sağlık, hijyenik ve gramaj yönünden denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışanlarının tırnaklarını dahi kontrol eden Müdür Demir, pandemi sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konu olan gıda güvenliğini sağlamak için denetimler esnasında hijyen kriterlerini denetlediklerini belirterek, aynı zamanda sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunduklarını ifade etti.

Çarşı merkezi başta olmak üzere mahallelerde faaliyet gösteren 7 ayrı lavaş tandır fırınında yapılan denetimlerde, işletmelerin kurullara uyduğu, özellikle maske ve temizliğe dikkat ettikleri görüldü.