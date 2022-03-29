Hakkari'de tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Hakkâri'de son günlerde etiket kurallarına uymayan birçok iş yerine ceza kesen zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hakkâri Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekiplerin zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde, iki ayrı markette tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Ürünleri raflarda toplayan zabıta ekipleri, kent dışına çıkartarak imha etti.

Marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, özelikle zincir marketlere göz açtırmıyor. Gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipler, halkın sağlığı ile oynayanlara kapatma ve ağır para cezası kesileceği uyarısında bulundu.