Hakkari'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Hakkari vali yardımcıları Halil İbrahim Köroğlu ve Mustafa Berat Kasımoğlu'nun katılımıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketi hizmete açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketi çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez, açılışta yaptığı konuşmada, Hakkari mağazasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün Hakkâri mağazamızı açıyoruz. Artık Türkiye'nin 81 ilindeyiz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 bölge birliği, bin 615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 19 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getiriyor. Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başında 500 market hedefi vermişti. Kooperatif market olarak 2021 yılı sonunda 700. mağazamızı açarak çok daha iyi bir performans sergiledik. Cumhurbaşkanımızın sonrasında verdiği 1000 mağaza hedefine de 2022 başında ulaştık. Bugün bin 500'ün üzerinde mağazamız ile milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde 14 lojistik merkezimiz var. Bu lojistik merkezlerimiz sayesinde 81 il ve 510 ilçede kaliteli ve güvenilir gıdaları halkımız ile buluşturuyoruz. Hakkari mağazamız ile 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var güzümüzle çalışıyoruz. Çiftçilerimizden alınan doğal ürünleri, üretim reçetelerini hazırladıktan sonra kendi fabrikalarımızda ve iş ortaklarımızın fabrikalarında üreterek/ürettirerek kaliteli ve güvenilir gıda olarak ‘Tarım Kredi' güvencesi ile tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Sonuç olarak tüketiciye güven sağlarken çiftçilerimize de değer veriyoruz” dedi.

Açılışın ardından mağazayı gezen protokol üyeleri, Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez'den üretim süreçleri ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketinin Hakkari Merkez Mağazası açılışına Hakkari Vali yardımcıları Halil İbrahim Köroğlu ve Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdülmuttalip Özbek, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Ziraat Odası Başkanı Naif Önal ile vatandaşlar katıldı.