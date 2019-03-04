İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de taşımalı eğitime kar engeli

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu kapanırken, taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu kapanırken, taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi.


Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Hakkari il merkezine bağlı 8 köy ve 26 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 1 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise, il merkezindeki köylerden taşımalı eğitimle okula erişimleri sağlanan öğrenciler için kar yağışından dolayı bugün için eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.