Hakkari'de tatlıcılık sektörü mercek altına alındı

Zabıta Müdürü Adil Demir, Gıda Kontrol Birimi Mühendisi Botan Taş zabıta ekipleri ile birlikte tatlıcılık sektöründeki işletmeleri yakın merceğe aldı. Denetimler esnasında soğuk zincir, gıda muhafazası, kişisel hijyen, gıda hijyeni, alet ve ekipman hijyeni, kuralları tek tek inceleniyor. Kurallara uymayan esnafa uyarılarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği öğrenildi.

Zabıta Müdürü Adil Demir, kurallara uymayan halkın sağlığı ile oynayan işletmelere göz açtırmayacaklarını belirterek, denetimlerin süreceğini söyledi.