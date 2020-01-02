Hakkari'de tavuk çiftlikleri ilaçlandı

Bir taraftan başıboş sokak hayvanlarıyla mücadele eden veteriner ekipleri, diğer taraftan ise tavuk çitliklerini ilaçlama çalışması başlattı. Kentin değişik noktalarında bulunan tavuk çiftlikleri, gelen talep üzerine belediye veteriner ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Tavuk çiftliği sahipleri, belediye veteriner ekiplerine ilaçlama çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.