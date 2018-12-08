Hakkari'de taziye süresi 2 güne indirildi

Hakkari'deki Pinyanişi aşiretine mensup ailelerin yaşadığı Çayırlı ve Pınarlı köylerinin ileri gelenleri, 3 gün olan taziye süresini 2 güne indirme kararı aldı.

Önceki gün vefat eden Cemal Çiftçi'nin taziyesinde bir araya gelen Çayırlı ve Pınarlı köyünün illeri gelenleri, Hakkari ve yöresinde 3 gün devam eden taziyeleri, aile büyükleri kararı ile iki güne indirdiklerini açıkladılar. Çayırlı ve Pınarlı köyünün illeri gelenleri, 3 gün devam eden taziyelerin aileleri ekonomik olarak etkilediği gibi yorduğunu da belirttiler. Hasan Çiftçi, önceki gün vefat eden ağabeyi Cemal Çiftçi'nin taziyesinde aile büyükleri ile bir araya gelerek böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Çiftçi, “İl genelindeki taziyeler 3 gün devam ediyor. Bu da birçok aileyi maddi olarak zor durumda bıraktığı gibi hem taziye sahibi hem de gelenleri yoruyor. Aile büyükleri olarak bir araya gelip bundan sonra 3 gün olan taziyelerimizi 2 güne indirdik” dedi.