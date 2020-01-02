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Hakkari'de tehlike oluşturan buz ve kar kütleleri temizleniyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini temizledi.


Kent genelinde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Buzlanan yollar belediye ekipleri tarafından tuzlanırken, diğer taraftan ise yol kenarında bulunan kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kent dışına çıkartılıyor. Hakkari Belediyesi hizmet binasında sarkan ve tehlike arz eden buz ve kar yığınları, itfaiye ekibinin yardımıyla temizlendi.


Günde onlarca kişinin belediyeye girip çıktığını belirten vatandaşlar, çalışmalardan dolayı itfaiye ekibine teşekkür ettiler.

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