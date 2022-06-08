Hakkari'de 'Temel eğitimde 10 bin okul' projesi çerçevesinde 70 okula; müzik enstrümanları, spor malzemesi, bilgisayar ve bir çok malzeme desteği yapıldı.

Hakkari Vali Vekili Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Temel eğitimde 10 bin okul" projesinde 70 okula; müzik enstrümanları, spor malzemesi, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, masa ve sandalye gibi donatım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Vali Vekili Kumbasar, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu "Temel eğitimde 10 bin okul" projesi" bugün teslim ettiğimiz malzeme ile sınırlı değil. İhtiyaç duyulan okullarımızı onarıma aldı. İlimize, 18 bilişim atölyesi kazandırdık. Birçok okulumuza, resim ve müzik atölyeleri yapılırken, çoğu okulumuzun da öğretmen odalarını yeniledik. Bu proje aslında, okulun fiziki şartları ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, spor malzemesi ve müzik enstrümanları desteği verilmesinin yanında, öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli eğitimleri gibi birçok alanı içine alıyor. Dağıttığımız bu malzemeler, okullarımıza hayırlı olsun, "dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise "Bakanlığımız ve Valiliğimizin önemle üstünde durdukları "Temel eğitimde 10 bin okul" projesi, ilimizde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye'nin doğu sınırındaki Hakkâri'de, çocuklarımız proje sayesinde hem eğleniyor, hem de fırsat eşitliğini yakalıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilkokullar arası imkân farklılıklarını azaltma hedefi doğrultusunda, bakanlığımızın belirlediği konuların yanı sıra, bu proje çerçevesinde bulunan her bir okulumuzdan, ilimize ve kendilerine has sportif, kültürel ve sanatsal bir eylem planı ve çalışma ortaya koymalarını istedik. Valimizin de hassasiyetle üzerinde durdukları bu proje; öğrenciden veliye, öğretmenden okulun fiziki şartlarına ve okulun imkânlarına kadar birçok alanı içine alıp aynı zamanda dezavantajı ortadan kaldırarak okullar arası makas farkını minimum seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Okul yöneticilerimize düşen önemli bir görev de okullarımızda görevli öğretmenleri en iyi şekilde motive etmek, birikim ve tecrübelerini öğretmenlere aktararak, çocuklarımızın okulda mutlu olmasını, en iyi şekilde eğitim görüp bir üst kademeye en iyi donanımla gitmesini sağlamaktır. Bugün dağıtılacak olan müzik ve spor malzemeleri ile öğretmenler odası için verilen bilgisayar ve diğer donanımların hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından proje çerçevesindeki okul müdürlerine malzemeleri teslim edildi.