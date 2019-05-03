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Hakkari'de temizlik kampanyası devam ediyor

Hakkari Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.


Hakkari Belediye, kentte çevre temizliğine karşı duyarlılığı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Temiz Toplum Temiz Şehir” sloganıyla başlattığı temizlik kampanyası üçüncü gününe girdi. Daha temiz bir Hakkari, daha sağlıklı bir toplum için başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında belediyenin mobil temizlik ekipleri, Hakkari genelindeki ana arterleri, caddeleri, sokakları, refüjleri ve yürüyüş yollarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Havaların ısındığı bugünlerde şehir temizliğine daha da önem gösterilmesini isteyen vatandaşlar ise, belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalara herkesin destek sunması gerektiğini belirttiler.

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