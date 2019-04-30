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Hakkari'de temizlik kampanyası

Hakkari Belediye Başkanlığı, kentte çevre temizliğine karşı duyarlılığı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Temiz Toplum Temiz Şehir” sloganıyla kampanya başlattı.


Sabah saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kampanyaya katılan belediye personeline eldiven, şapka ve poşet dağıtıldı. Belediye Başkanı Cihan Karaman, temizlik kampanasına katılan vatandaşlar, belediye personeli, encümenler ve partililerle birlikte belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Karaman, kentte çevre temizliğine karşı duyarlılığı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Temiz Toplum Temiz Şehir” sloganıyla temizlik kampanyası başlattıklarını söyledi. Karaman, “Hakkari halkımıza sözümüz vardı, her halükarda hizmet edeceğiz. Belediye personeli ve halkımız ile beraber temizlik kampanyamızı Yeni Mahalle ve Merzan olmak üzere iki noktada başlatacağız. Burada bütün Hakkari halkından çevre konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.


Başkan Karaman ve beraberindekiler, daha sonra çarşı merkezinden çevre temizlik çalışmaları yaptıktan sonra Yeni ve Merzan mahallelerine yöneldiler.

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