Hakkari'de temizlik kampanyası takdir topladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından ‘Hakkari'de Hayat Var' sloganı ile başlatılan temizlik kampanyası, herkesin takdirini alıyor.

Hakkari Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları işbirliği çerçevesinde Genç Gönüllüler Platformu tarafından “Hakkari'de Hayat Var” sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası devam ediyor. Üzerinde ‘Hakkari'de Hayat Var', ‘Temiz Bir Hakkari İçin El Ele' ve ‘Çevre Kirliliğine Dur De' yazılı şapka ve tişörtlerin dağıtıldığı kampanyaya katılanlar, kentin değişik noktalarında çöp topladı. Toplanan çöpler kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılırken, kampanyanın 15 mahalleyi kapsayacak şekilde devam edeceği belirtildi.

Her hafta salı ve perşembe günleri devam edecek kampanyadan memnun olan vatandaşlar ise herkesin kampanyaya destek vermesini isteyerek, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.