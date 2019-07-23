Hakkari'de tercih günleri devam ediyor

Hakkari Üniversitesi, tercih günleri kapsamında il merkezinde olduğu gibi Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve özel eğitim kurumlarında öğrencilere tercih sürecinde rehberlik hizmeti vermeye başladı.

Aynı şekilde tercih sürecinde Hakkari'nin Çukurca ve Derecik ilçelerinde de tercih yapacak öğrencilere, Hakkari Üniversitesinin uzmanları tarafından destek veriliyor.