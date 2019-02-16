Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Şubat 2019 günü merkez Kırıkdağ köyünde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon faaliyeti neticesinde;1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.