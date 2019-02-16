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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 85 adet mühimmatı ve 4 adet şarjör ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Şubat 2019 günü merkez Kırıkdağ köyünde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon faaliyeti neticesinde;1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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