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Hakkari'de terör operasyonu, sığınaklar tespit edildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 sığınak tespit edilirken, patlayıcı madde ile silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 sığınak tespit edilirken, patlayıcı madde ile silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi İncesu mevki kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 adet depo/sığınak, 1 adet RPG-7 silahı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi

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