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Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Şemdinli ilçemizde PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelimizin arama tarama faaliyetleri sırasında kaya dibinde toprağa gömülü vaziyette PKK/KCK Terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 2 adet AK-47 Otomatik Silahına ait şarjör, 30 Adet AK-47 Silahına ait 7,62*39 Çapında Fişek, 22 Adet G-3 Silahına ait 7,62*51 Çapında Fişek Patlayıcı Yapımında Kullanılan Değişik Nevi ve Miktarlarda Patlayıcı Madde, 4 Adet El Bombası, 2 Adet Parça ve Basınç Etkili Bomba (Soda Şişesine Hazırlanmış), 4 Pil Bloğu ele geçirilmiş, bahse konu malzemeler Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilerek gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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