Hakkari'de Ters Lale Ve Uçkun Festivali

Hakkari'de bu yıl 3. Ters Lale ve Uçkun Festivali düzenleneceği belirtildi.

Hakkari Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 22 mayıs'ta düzenlenecek festival kapsamında halkoyunları gösterisi, defile, Hakkari mutfağı, ters lale ve uçkun güzeli, en çok uçkun yeme, en iyi uçkun, ters lale resim ve fotoğraf yarışması yapılarak konser düzenleneceği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hakkari; tarih, kültür ve turizm potansiyeli ile bir kültür ve turizm şehridir. Son yıllarda adeta bir festival şehri haline gelen Hakkari'de Valimiz İdris Akbıyık'ın verdiği destek ve sağladığı imkanlarla gerçekleştireceğimiz 3. Kar Festivalinin ardından 3. Ters Lale ve Uçkun Festivali düzenlenecektir. 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 20.00'da Hakkari Valiliği önünde yapılacaktır. Kültür ve sanatın bir arada olacağı festivale yediden yetmişe tüm Hakkarili hemşehrilerimizi davet ediyoruz” denildi.