Hakkari'de TIMSS sınavı yapıldı

Türkiye genelinde yapılan TIMSS sınavı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 43 öğrencinin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Yüksekova İlçe Müdürü Yusuf Atael, TIMSS sınavının yapıldığı Yüksekova 50. Yıl Ortaokulunun öğretmen, öğrenci ve yöneticileriyle bir araya geldi.TIMSS sınavının Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması olduğunu belirten Müdür Gür, “MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün her ilde belirlediği bir okulda ve 4 yılda bir yapılan TIMSS sınavının uygulanmasında emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ederim” dedi.

Müdür Gür, daha sonra Yüksekova'daki bir kaç okulu da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.