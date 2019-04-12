Hakkari'de Toç Bir-Sen divan toplantısı

Toç Bir -Sen Hakkari İl Başkanlığının organize ettiği divan toplantısına Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, genel başkan yardımcıları Fikret Akdeniz ve Harun Sarıdoğan, Memur-Sen Hakkari İl Başkanı Şahsen Kutluk, Toç Bir-Sen Hakkari Eski İl Başkanı Nurettin Fırat ile sendika üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Memur-Sen İl Başkanı Şanser Kutluk, Memur-Sen ailesinin 1 milyonun üzerinde üye sayısına ulaştığını belirterek, “Sadece ücret sendikacılığı yapan sendika değil, hizmet sendikacılığını yeniden tanımlayan, söylem değil, eylem sendikacılığı yapıyoruz ve bir duruş sendikacılığı yapıyoruz” dedi.

Toç Bir -Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ise, Toç Bir-Sen olarak 4 dönem toplu sözleşme sürecini çok iyi yöneterek çok değerli kazanımlarla sonuçlandırdıklarını söyledi. Öztürk, Toç Bir-Sen olarak tarım orman çalışanlarını her platformda olduğu gibi toplu sözleşme masasında da herkesin haklarını sonuna kadar savunduklarını kaydetti. Birilerinin Türkiye'nin ilerlemesinden endişe ettiğini ifade eden Öztürk, bunun için yerli işbirlikçileri ile Türkiye'nin ayağına pranga vurmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamayacaklarını söyledi.