Hakkari'de TOKİ kurası heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje için Hakkari'de başvuruda bulunanlar için kuralar çekildi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başladı.

Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, konutların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Kentin en büyük probleminden birinin hiç şüphesiz konut problemi olduğunu belirten Akbıyık, "Bu problem de Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'İlk evim İlk İş Yerim' projesi ile çözülmesine katkı sağlayacaktır. Yüksekova'da ise bildiğiniz gibi TOKİ tarafından 3 bin 200 konut, okullar, iş yerleri ve camiler yapıldı. Hakkari merkezde 701 konutumuz bitti. Bir kısmı sosyal konut, bir kısmı AFAD tarafından yapıldı. İnşallah bu 80 konut ile Hakkari'nin, Yüksekova'nın, Durankaya'nın, Çukurca'nın konut problemi rahatlayacak. Burada başta 'İlk evim İlk İş Yerim' projesini başlatan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabi bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, 30 defa üzeri Hakkari'ye gelen ve bizleri her konuda destekleyen, işlerimizi kolaylaştıran İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, yine belediye olarak yaptığımız her hizmette imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve diğer tüm bakanlarımıza, tabi ki TOKİ Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Biz Hakkari'de hayat var diyoruz, bu hayat bu konutlarla daha da güzelleşecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakkarililer sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız. Özelikle buradan şehit ailemizin pozitif ayrımcılık yaparak güçlenmesi, engelli kardeşlerimizin düşünülmesi, gençlerimizin düşünülmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Yapılan bu konutlar Hakkari'mize, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Akbıyık ve protokol üyeleri kuradan birer isim çekti.

Kura programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar ile başvuru yapan aileler katıldı.