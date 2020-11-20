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Hakkari'de toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülke genelinde olduğu gibi Hakkari'de de sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. Hakkari Valiliğinin almış olduğu tedbirler kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığı kentte zabıta ekipleri en ufak bir ayrıntıyı gözden kaçırmıyor. Toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, sürücü ve vatandaşlara maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarını hatırlatarak, virüs ile mücadelede bu kuralların önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekipler; maske, dezenfekte ve kolonyanın sürekli bulundurulması uyarılarını yineledi.

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