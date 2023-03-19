Hakkari'de toprak kayması

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Pehlivan Mahallesi H. İbrahim Şen Camii karşısında bulunan iki aileye ait istinat duvarı yağışlardan dolayı çöktü. İstinat duvarının üst tarafında bulunan evlerin de tehlikede olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ettiler.