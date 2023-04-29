Hakkari'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yüksekova-Van karayolunun 50'nci kilometresindeki Musahan mezrası yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönüne giden Serhat Çiçek yönetimindeki 07 BIR 22 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda girdiği virajda takla attı. Olayı gören yoldan geçen sürücüler durumu bildirmeleri üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yardımıyla aracın içinde çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardında Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yolu temizleyerek trafiğe açarken, yaşanan kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.