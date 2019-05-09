Hakkari'de trafik kazası:2 yaralı

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde kent merkezinden 15 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Valilik çeşmesi yakınında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir pikap henüz belirlenemeyen bir edenden dolayı kaza yaptı. Kazada yaralanan iki kişi bölgeye gönderilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, araçta ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.