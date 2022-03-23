Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı

İl özel idaresi karla mücadele ekiplerinin yapmış olduğu geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda il merkezi ve ilçelerdeki köy ve mezra yollarının ulaşıma açıldığı belirtildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, mart ayında kapanan köy ve mezra yolu bırakmadıklarını belirttiler. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 metreyi geçtiğini ifade eden yetkililer, zaman zaman yola inen çığlarında ekipler tarafından temizlendiğini belirtiler.