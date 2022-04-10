Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

10 Nisan Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen polisler, dev Türk bayrağıyla valiliğin önüne kadar yürüdü. Burada İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Tören bitiminde Pınar, beraberindeki müdür yardımcıları, polisler ve polis kıyafeti giyen birinci sınıf öğrencileri ile birlikte Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette Pınar ve beraberindekilerin gününü kutlayan Akbıyık, şiirler ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan öğrencilere oyuncak ve kitap hediye etti.