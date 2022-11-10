Hakkari'de TYP kurası çekildi

İŞKUR TYP aracılığıyla 4 ay süreyle istihdam edilecek adaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinden bin 142 vatandaşın başvurduğu kurada, 8 asil ve 4 yedek kurası çekildi.

Kuranın sonunda şartlarını yerine getiren adayların kısa süre sonra işe başlayacağı öğrenildi.

Kuraya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Müdür yardımcıları Hamdi Taşma ve Kemal Demir, Noter Vekili Serdar Kundakçı, İŞKUR personeli katıldı.