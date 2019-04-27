Hakkari'de “Uluslararası Sempozyum” düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Hakkâri Valiliği, Hakkâri Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Hakkâri ilinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımlarıyla “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecek. Hakkari Valiliği yetkilileri, ”Tarihî ve coğrafi zenginlikleri, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen değerleri ile dikkat çeken Hakkâri üzerine yapılan araştırmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenlenecek sempozyum ile Hakkâri'ye yönelik çalışmalardan yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fayda sağlanması beklenmektedir. Hakkâri Valiliği ile Hakkâri Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu”nun amacı, 1876'dan günümüze Hakkâri'nin tarihî, idarî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını inceleyen araştırmacılara çalışmalarını sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde duyurup tanıtabilecekleri bir ortam sağlamaktır. 2 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Hakkâri Uluslararası Sempozyumuna tüm halkımız davetlidir” denildi.