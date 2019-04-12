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Hakkari'de ‘Umre' konulu seminer

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının 15 günlük programıyla umreye gidecek vatandaşlara seminer verildi.


Merkez Hacı Sait Caminde verilen seminer, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde konuşan İl Müftüsü Mustafa Gürbüz; umre öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler ile Kabe üzerindeki semboller hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra, umre ibadetinin yapılışını Kabe maketi yardımıyla uygulamalı anlattı.


Umrecilerin görüş ve önerilerinin alınması ile sorularının cevaplandırılmasının ardından seminer sona erdi.

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