Hakkari'de üretilen halılar, Amerika'ya ihraç ediliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kadınlar tarafından dokunan halılar, Amerika'ya ihraç ediliyor.

Hakkari Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan İŞGEM atölyelerinde, Türk motifleriyle dokunan halılar, Amerika'ya ihraç ediliyor. 8 usta öğretici ve 96 kursiyer tarafından silindirli ve makaralı halı tezgahlarında dokunan halılar, farklı motif ve renklerde üretiliyor. Hereke halı desenlerinden yaprak, çiçek, hançer, gül, sümbül, lale ve karanfil gibi Türk motiflerini halılara ilmek ilmek dokunan halılarda Osmanlı Türk beylikleri ve kazak motifleri ile süsleniyor. Hakkarili kadınlar tarafından dokunan halılar Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Yapımı zahmetli ve uzun süren halılara motifleri işleyen Hakkarili kadınlar bir yandan eserleri gelecek nesillere aktarırken bir yandan da aile bütçelerine katı sağlıyor.

Hereke halılarının Hakkarili kadınlar tarafından geleneksel ve doğal yöntemlerle üretildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Eğitim ailesi olarak her zaman himayelerini gördüğümüz Valimiz Sayın İdris Akbıyık, aslında bu üretimin mimarıdır. İlimizdeki usta öğretici ve kursiyerlere bu imkanı sağladıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Millî kültürümüzün bir öğesi olan Hereke halıları, uluslararası düzeyde ülkemizin tanıtılmasında önemli bir araçtır. Hereke halısı adıyla tüm dünyada tanınan bu ürünler, aynı zamanda önemli ihraç ürünlerimizdendir. Dokuma işi meşakkatli bir iş. Halı tezgahlarımızda kadınlarımız, el emeği göz nuru olan Türk motifli halılarımızı, doğal iplerle ve doğal kök boyayla üretip, tüm dünyaya ihraç ediyorlar. Burada kadınlarımız hem meslek öğreniyor hem de il ekonomimize katkı sağlıyorlar. Usta öğretici ve kursiyerlerimiz, Sayın Valimiz İdris Akbıyık'ın himayelerinde, ilimizi kalkındırmaya yönelik bir gelir elde etme anlayışının ötesinde; Türk motifli halılarımızın üretimini yaparak, kültür öğelerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak gibi çok önemli bir görevi de yerine getiriyorlar. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.