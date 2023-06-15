Hakkari'de usta şairlerin şiirleri okundu

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de müzikleriyle destek verdiği gece büyük ilgi gördü. Gecede şiir okuyan İl Müdürü Bilal Gür, “Bu akşam gönlümüze nüfuz etmeyi gaye edinen Hakkari Sosyal Bilimler Lisesi ailesi, inanıyorum ki medeniyetimizi ayakta tutan Mevlana, Yunus Emre, Sezai Karakoç, Aşık Veysel, Fuzuli, Ahmedi Hani, Melaye Bateyi, Fuzuliler, Necip Fazıllar ve daha nice kıymetli şahsiyet ve mütefekkirlerin manevi izinden giderek türkü tadında seslendirecekleri eserlerle ruhlarımızda tazelik, gönüllerimizde hoş bir seda ve zihinlerimizde tatlı bir anı bırakacaklardır. Gönüllerimizi aydınlatma gibi böyle güzel bir amaca hizmet eden tüm öğrencilerimizi ve programa emek veren tüm öğretmenlerimizi huzurlarınızda ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Yoğun ilgi gören programda; Atilla İlhan, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Alaadin Özdenören, Necip Fazıl Kısakürek ve Yılmaz Erdoğan gibi usta şairlere ait şiirler öğretmen ve öğrenciler tarafından seslendirildi.