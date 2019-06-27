Hakkari'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Hakkari İli Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Komisyon Toplantısı, Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala'nın başkanlığında yapıldı.

2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Eylem Planında, ‘toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak nihai amaç' olarak belirlendi. Hakkari ili olarak bu amaca hizmet etmek için 22 kurumun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla birlikte Hakkari'de uyuşturucu kullanımı ve satımını minimal düzeye indirmek için 2019 yılının 2. toplantısı, valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile buluşan vatandaşlarımızı uyuşturucu maddeden uzak tutmak ve uyuşturucuya bulaşma riski olan vatandaşlarımız için kurumların desteği ile kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere ve meslek edindirme kurslarına yönlendirmesi amaçlandı. Bu bağlamda İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesinde 19/02/2019 tarihinde AMATEM (ayakta tedavi merkezi) kurulmuş ve 15 hastaya ayakta tedavi uygulanmıştır. Bu hastaların evlerine İl Sağlık Müdürlüğü, İŞ-KUR, Emniyet, Milli Eğitim, Müftülük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının birer personel eşliğinde hane ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilere yönelik psiko-sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından önemli gün ve haftalarda çocuk, genç ve ailelere yönelik eğitim verilmekte ve bilgilendirme amaçlı radyo programı yapılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya bulaşma riski olan gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması, onların ülkemize faydalı birer nesil olarak yetiştirilmesi, onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak için Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait spor tesislerinin 7/24 saat açık tutulması ve tüm branş antrenörlerimizin nezdinde spor yapma olanağı çalışmaları yapıldı” denildi.