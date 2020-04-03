Hakkari'de uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan; 4 bin 500 litre asetik anhidrit maddesi, 3 adet pres makinesi, 4 adet el telsizi, 3 adet kaynatma kazanı, 15 adet kurutma ocağı, 350 kilogram soda, 10 adet mala ve 12 adet tepsi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.