Hakkari'de valiliğin kar uyarısının ardından yağış başladı

Hakkari Valiliği'nin yaptığı uyarı sonrası akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Hakkari Valiliği önceki gün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, ”İlimiz merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimizde 20 Aralık Pazartesi'den itibaren etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Hakkari'de akşam saat 19.00 sıralarında kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı başladı. Kısa sürede kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, bu kadar hızlı bir kar yağışı beklemediklerini söylediler.